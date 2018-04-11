صلاح يواصل إزعاج منافسيه بعد هز شباك السيتي للمرة الثانية

طلال الغامدي(صدى):

وصل أسطورة ليفربول المصري محمد صلاح، في تحقيق الأرقام القياسية في مشواره الرياضي، بين صفوف النادي الإنجليزي.

وشهدت مباراة ” صلاح ” ، أمس الثلاثاء، أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتأهل ليفربول، هدفًا جديدًا بأقدام المحترف المصري.

وحقق ” صلاح ” عقب هز شباك السيتي أمس 3 أرقام قياسية جديدة؛ حيث بات أول لاعب مصري يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ” صلاح ” ثاني أكثر لاعب عربي يهز الشباك في دوري الأبطال، حيث هز الشباك 11 مرة؛ بينما المرتبة الأولى يحتلها الجزائري رابح ماجر.

وساهم صلاح في 50 هدف خلال هذا الموسم على مستوى بطولات مختلفة، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب بالدوري الإنجليزي، حيث سجل 39 هدف، وصنع 11.