والدة لاعب النصر تحضر حفل اعتزاله

نواف السالم(صدى):

أكدت والده لاعب النصر السابق، فهد الهريفي على حضورها لحفل اعتزاله،معربه عن سعادتها بهذا الحفل؛ الذي سيقام تقديرا لجهوده في مسيرته الرياضية.

ومن المقرر أن يحضر حفل الاعتزال الفنان رابح صقر، الذي سيقدم أغنية خاصة للاعب النصر، في 25 من إبريل الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ تكفل بحفل اعتزال لاعب النصر.