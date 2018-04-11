بالفيديو.. لاعب كمال أجسام يصدم متابعيه بملابس نسائية

طوكيو(صدى):

أثار مظهر لاعب كمال أجسام ياباني يٌدعى ” تاتسوما سوجوارا ” ، صدمة وذهول متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو له وهو بملاس نسائية .

ظهر تاتسوما مدرب لياقة بدنية في مقطع فيديو وهو يرتدي ” باروكة ” وسترة رمادية بلا أكمام ويضع المكياج بينما يعرض عضلات المنتفخة.

وتبدأ اللقطات بعرض وجه لاعب كمال الأجسام البرئ قبل أن تتحرك الكاميرا إلى الخلف وتكشف عن عضلاته الضخمة.

يُشار إلى أن ” تاتسوما سوجوارا ” هو لاعب كمال اجسام محترف وعارض أزياء، ويحظى بشهرة في اليابان من خلال مشاركته في العديد من مسابقات اللياقة البدنية.