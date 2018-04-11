” الصندوق العقاري ” يوافق على التمديد لـ 90 ألف مستفيد ممن صدرت لهم الموافقة الجزئية
كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية العقاري، موافقته على التمديد لـ 90 ألف مواطن مستفيد، ممن صدرت لهم موافقات سابقة، منبهًا إلى أنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق، لكن إذا حدث ذلك، فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب.
وذكر التقرير، أنه بذلك سوف يطبق عليهم ما هو معمول به في الوقت الراهن، أي تحويلهم للبنوك، مؤكدًا أن أن هناك 30 مليارًا من الديون المعدومة أو المتعثرة، والناتجة عن تراكم سنوات ماضية، حيث تم تكليف فريق عمل لمتابعة تلك الديون وتحليل بياناتها وإيجاد الحلول لتحصيلها.
وعن تقرير الصندوق العقاري المدرج للمناقشة بمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، فلفت الصندوق إلى أهمية انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض، مشيرًا إلى أنه إذا استمر بنظام صرف القروض السابق، فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنويًا.
أما في الطريقة الحديثة عبر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات التمويلية، فيستطيع الصندوق إصدار 85 ألف طلب قرض سنويًا.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4231 ] نشر منذ 1 ساعة
الحقيقة المره ان أرصدة الصندوق العقاري المليارات تم سحبها
وبقي الصندوق على الحديدة وبدأ يبحث عن حلول بتسليم المواطنين للبنوك التجاريه تمص دمهم
والنتيجه من نظام الصندوق الجديد
الدوله خسرانه والمواطن ورطان والبنك التجاري كسبان
تخيل دخلت على حاسبة الدعم لقيت لو ان قرضي مدعوم سيدفع لي البنك التجاري 500 ألف قرض
وحسب نظام الصندوق الدولةتتحمل الفوائد وهي مبلغ 443 ألف وهي تعادل قيمة القرض تقريبا
هل يعقل هذا
حسبنا الله ونعم الوكيل
والمصيبة ان البنك غير ملزم معك بتوقيع العقد الا كشاهد وانت يالمواطن يستلمك البنك
ويطلب افراغ بيتك باسمه لو حصل لك ظرف والا مصيبه يطلعونك من البيت ويرمونك بالشارع
لانه نظام مثل نظام التاجير المنتهي بالتمليك تعتبر مستأجر عندهم وكل الي دفعته يروح هباء منثور