وظائف شاغرة بـ ” تنمية الصادرات السعودية ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر بوابة التوظيف، في موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم؛ للعمل بالرياض؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

” مساعد تنفيذي – أخصائي أول الأسواق والصناعات – مراجع داخلي – مدير فعالية – مدير الإدارة المالية – أخصائي علاقات عامة وإعلام – مدير التميُّز التشغيلي – مدير إدارة تيسير التجارة – أخصائي أول التميز التشغيلي – أخصائي أول تيسير التجارة ” .

وناشدت الهيئة، جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم لهذه الوظائف، بالدخول على الرابط أدناه؛ للاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال هذا الرابط: هنا .