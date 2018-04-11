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إدارة الأهلي تطالب ” السومة ” بالاعتذار

إدارة الأهلي تطالب ” السومة ” بالاعتذار
ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إن إدارة الأهلي، طالبت مهاجمها عمر السومة بالاعتذار أمام زملاؤه؛ حتى يشارك في مران الفريق اليوم.

وجاءت مطالبة الأهلي بالاعتذار بالتنسيق مع الجهازين الفني والإإداري؛ لتهدئة الأوضاع بين ” السومة ” والمدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.

وكان ” السومة ” انفعل في مباراة الهلال الأخيرة؛ على خلفية استبداله، واشتبك مع المدرب الأوكراني عقب انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا شئ قليل لما فعله السومة لعدم الاحترام والتصرف الغير احترافي منه

[ عدد التعليقات: 16138 ] نشر منذ 1 ساعة

ok

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