إدارة الأهلي تطالب ” السومة ” بالاعتذار

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إن إدارة الأهلي، طالبت مهاجمها عمر السومة بالاعتذار أمام زملاؤه؛ حتى يشارك في مران الفريق اليوم.

وجاءت مطالبة الأهلي بالاعتذار بالتنسيق مع الجهازين الفني والإإداري؛ لتهدئة الأوضاع بين ” السومة ” والمدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.

وكان ” السومة ” انفعل في مباراة الهلال الأخيرة؛ على خلفية استبداله، واشتبك مع المدرب الأوكراني عقب انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس.