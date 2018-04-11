إدارة الأهلي تطالب ” السومة ” بالاعتذار
قالت مصادر إن إدارة الأهلي، طالبت مهاجمها عمر السومة بالاعتذار أمام زملاؤه؛ حتى يشارك في مران الفريق اليوم.
وجاءت مطالبة الأهلي بالاعتذار بالتنسيق مع الجهازين الفني والإإداري؛ لتهدئة الأوضاع بين ” السومة ” والمدرب الأوكراني سيرغي ريبروف.
وكان ” السومة ” انفعل في مباراة الهلال الأخيرة؛ على خلفية استبداله، واشتبك مع المدرب الأوكراني عقب انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس.
faeiz[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شئ قليل لما فعله السومة لعدم الاحترام والتصرف الغير احترافي منه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16138 ] نشر منذ 1 ساعة
ok