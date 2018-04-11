بالفيديو.. شباب مكة ينقذون رجل علق داخل سيارته في الأمطار

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عملية إنقاذ رجل علق في سيارته العالقة بدورها في الأمطار الغزيرة بمنطقة مكة المكرمة، حيث سارع شباب مكة في إنقاذ الرجل.

وأوضح الفيديو، السيارة عالقة أسفل كوبري ومن ثم قام أحد الشباب بالنزول والوقوف عليها من الوراء ليمسك بيد الرجل العالق ويحاول سحبه إليه.

من جانبه، تمسك الشاب المنقذ بآخرين أعلى الكوبري، ليسحبوه والرجل العالق إلى أعلى بعيداً عن الأمطار الغزيرة.