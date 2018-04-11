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بالفيديو.. شباب مكة ينقذون رجل علق داخل سيارته في الأمطار

بالفيديو.. شباب مكة ينقذون رجل علق داخل سيارته في الأمطار
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عملية إنقاذ رجل علق في سيارته العالقة بدورها في الأمطار الغزيرة بمنطقة مكة المكرمة، حيث سارع شباب مكة في إنقاذ الرجل.

وأوضح الفيديو، السيارة عالقة أسفل كوبري ومن ثم قام أحد الشباب بالنزول والوقوف عليها من الوراء ليمسك بيد الرجل العالق ويحاول سحبه إليه.
من جانبه، تمسك الشاب المنقذ بآخرين أعلى الكوبري، ليسحبوه والرجل العالق إلى أعلى بعيداً عن الأمطار الغزيرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيهم العافيه

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 2 ساعتين

رجال

[ عدد التعليقات: 45457 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاهم الله خير ,,

,, كفو والله في من انقذه ,,

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