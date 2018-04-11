” إيطالي ” يدعو لزيارة السعودية والتعرف على عادات وثقافة شعبها

سعيد العجل(صدى):

قال الشاب الإيطالي محمد لقمان ميركوري نلت شرف عظيم هذا اليوم بالصلاة بالروضة الشريفة هذا المكان الذي صلى به الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأنا أنسان عادي بحد وصفه ، ،مزجياً شكره وأمتنانه لخادم الحرمين الشريفين الشريفين الذي كان سبباً بعد الله في مجيئه إلى المملكة وإدراك هذا الفضل لأول مرة في عمري .

وقال ” ميركوري ” الذي يتواجد بمكة المكرمة ضمن ضيوف المجموعة الثانية عشرة للعمرة والزيارة من برنامج الملك سلمان للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية حالياً، لايستطيع لساني وصف ما يكنه قلبي من فرح لوجودي بهذا المكان ، وأشكر الله ثم أشكر من كان سبباً في زيارتي للمملكة،كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على الخدمات المتميزة منذ لحظة وصولنا لأراضيها والحفاوة الكبيرة التي واجهونا بها.

ووجه ” ميركوري ” رسالة للشعب الإيطالي وبالأخص المسلم منه لزيارة المملكة والتعرف على حضارتها وتاريخها، وكرم أهلها وزيارة الحرمين الشريفين وتأدية مناسك العمرة والحج لمن أستطاع،مكرر شكره وتقديره لكافة العاملين ببرنامج ضيوف الملك سلمان للعمرة والزيارة، سائلاً الله أن يتقبل منه صالح أعماله.

مما يذكر أن الشاب الإيطالي هو طالب جامعي دخل الإسلام وعمره 12 سنة وتعلم اللغة العربية من كثرة مشاهدته للقنوات السعودية والإماراتية بحد وصفه، وهو معجب بالثقافة العربية ويقرأ كثير عن تاريخ المملكة .