3271 عملية جراحية أجرتها مستشفيات القنفذة

سعيد العجل(صدى):

قالت صحة القنفذة أن مستشفياتها أجرت العام الماضي عمليات جراحية بلغ عددها ٣٢٧١ عملية وبلغ عدد المرضى المنومين ١٨٤٦٤مريض ، كما وصل عدد مراجعي الطوارئ بتلك المستشفيات ٤١١٧٦٥ مراجع ومراجعي العيادات الخارجية ١٥٦٨٥٤مراجع .

الجدير بالذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها الصحية من خلال خمسة مستشفيات و ٤٣ مركز صحي.

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.