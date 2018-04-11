ترشيد الاستهلاك من خلال رواتب رمضان والعيدين

عادل الحربي(صدى):

تساعد رواتب رمضان وشعبان وذي القعدة في ترشيد الاستهلاك لدى الناس، وتقليل من السلوك الشرائي الزائد عن الحد الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان والعيدين.

ولأن الرواتب تصرف بالشهر الميلادي، سيصرف راتب شهر شعبان يوم الأحد 12 رمضان، بينما يصرف راتب رمضان في 13 شوال، وهو أول عيد يمر بدون راتب؛ فيما سيدخل عيد الأضحى أيضًا بدون راتب لأن الراتب سيصرف في 16من ذي الحجة.

ومن الجدير بالذكر، أن جمعية حماية المستهلك دعت المستهلكين، في وقت سابق، إلى ضرورة ترشيد عمليات الشراء، وتجنب السلوك الاستهلاكي المفرط، وعدم الشراء فوق الحاجة، والموازنة في المصروفات، وعدم الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية.