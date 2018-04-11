متخصصون: التدليك بالقهوة يشد الأرداف

متابعات(صدى):

قد تبدو ترهلات الأرداف مزعجة أكثر من ترهلات البطن، لأنها تظهر واضحة مع الحركة، وللتخلص من هذا المظهر المحرج ،ونصح المتخصصون باتباع طريقة تساعد على شدّ الأرداف في وقت أقل وهي التدليك بحبيبات القهوة.

وتحتوي حبيبات القهوة على مضادات أكسدة تتوغل لتحفز الخلايا على التجدد، وهو ما يساهم بدوره في تحسين مظهر الجلد وإخفاء السيلوليت والترهل أيضًا.

وتقتصر هذه الطريقة على مزج حبيبات القهوة بقليل من الماء للتحول إلى عجين، ثم قومي بتدليك الأرداف بهذا العجين لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم تُشطف بالماء الفاتر.

يمكن اتباع هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا، وستلاحظين فرقًا كبيرًا، سواء في شكل الجلد من الخارج أو قوة العضلات.