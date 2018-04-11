نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: ” الرياض، والشرقية، والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ” ، كما تمتد للأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 31 – 22 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 36 – 26 .. أمطار رعدية.

– المدينة المنورة: 33 – 19 .. صحو.

– جدة: 31 – 24 .. صحو.

– جازان: 35 – 28 .. أمطار رعدية.

– الطائف: 25 – 14 .. أمطار رعدية.

– شرورة: 36 – 23 .. غائم جزئي.

– نجران: 31 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.

– الباحة: 23 – 12 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 34 – 25 .. سحب رعدية.

– أبها: 24 – 12 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 28 – 16 .. أمطار رعدية.

– طريف: 20 – 9 .. أتربة مثارة.

– عرعر: 26 – 13 .. سحب رعدية ممطرة.

– القريات: 23 – 11 .. أتربة مثارة.

– رفحا: 31 – 18 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 27 – 12 .. صحو.

– حائل: 30 – 15 .. أتربة مثارة.

– سكاكا: 26 – 13 .. أتربة مثارة.

– الدمام: 31 – 23 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 31 – 22 .. مشمس.

– الأحساء: 33 – 24 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 33 – 20 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 33 – 22 .. أمطار رعدية.

– العلا: 29 – 13 .. صحو.

– ينبع: 33 – 20 .. رياح نشطة.

– الوجه: 28 – 19 .. رياح نشطة.