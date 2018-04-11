الأميرة ” ريما ” :المملكة ستكون مركز لأصحاب الأفكار الإبداعية عام 2020

نايف السالم(صدى):

انطلقت الجلسة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي يُعقد في باريس، ضمن الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية، التي يقوم بها حاليًّا صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، إلى الجمهورية الفرنسية.

وبالتطرق لتفاصيل الجلسة، فأن كيريل لاشيفر أدار الجلسة بعنوان ” نمط الحياة الجديدة، الثقافة والسياحة والصحة ” ، حيث شاركت فيه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، كما افتتحت الجلسة، بحديثها عن ما تشهده المجتمعات من تغير متسارع، وما تعيشه المملكة من تطور وازدهار.

وأشارت ” ريما ” إلى أن هناك سعيًا؛ لإدخال الرياضة في الاقتصاد، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدة أن المملكة ستكون مركزًا لأصحاب الأفكار الإبداعية، لعام 2020.