لأول مرة.. إجراء عملية استشكاف للبطن والصدر معا بمستشفى ينبع العام

نايف السالم(صدى):

لأول مرة بمستشفى ينبع العام، تم إجراء عملية استكشاف للبطن والصدر معاً، لمعرفة مصدر نزيف الدم الذي تعرَّض له رجل خمسيني إثر سقوطه من الدور الخامس، وقد تمت بنجاح.

وتفصيلاً، تعرَّ رجل خمسيني للسقوط من الدور الخامس من إحدى البنايات في ينبع، ودخل قسم الطوارئ بالمستشفى المذكور وهو يعاني من نزيف داخلي حاد، أدخل على إثره غرفة العمليات.

وقام الفريق الطبي، بإجراء العملية الجراحية وتم فتح البطن والصدر معاً لاكتشاف مصدر النزيف وإيقافه، وبالفعل نجح الأطباء في إيقاف النزيف، ونقل المريض من قسم العناية المركزة إلى قسم التنويم.