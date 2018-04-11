شرطة الرياض تطيح بمواطن ابتز سيدة بنشر صورها على مواقع التواصل

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفي إطار التعاون المشترك بين شرطة المنطقة وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفقاً لما ورد بشكوى مواطنة تفيد عن تعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء المعلومات الواردة تمكنت الجهة المختصة من القبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر ) وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة التي بحوزته.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظامي الاجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.