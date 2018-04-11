بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف عن زوجها مقابل المال

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة السعودية سارة الودعاني عن غضبها من بعض المتابعين الذين ينتقدون عدم إظهارها زوجها منذ عقد قرانها السبت الماضي ، مٌشيرين أنها تفعل ذلك مقابل المال .

وقالت سارة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” بعد البشر تقول راسلوها بالإيميل أنكمم بتدفعولها ثلاث أضعاف السعر بشرط تجيب معها زوجها وتصوره ” .

وتابعت سارة ، ” عيب والله عيب .. شنو هذا ” .