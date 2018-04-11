بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف عن زوجها مقابل المال
عبرت الفنانة السعودية سارة الودعاني عن غضبها من بعض المتابعين الذين ينتقدون عدم إظهارها زوجها منذ عقد قرانها السبت الماضي ، مٌشيرين أنها تفعل ذلك مقابل المال .
وقالت سارة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” بعد البشر تقول راسلوها بالإيميل أنكمم بتدفعولها ثلاث أضعاف السعر بشرط تجيب معها زوجها وتصوره ” .
وتابعت سارة ، ” عيب والله عيب .. شنو هذا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45449 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياسخافة السخافه ,,
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله هذا آخر الزمن…
لابارك الله فيك ولافي زوجك اللي راضي طلوعك كل وقت وثرثرتك امام الناس..
ولابارك الله في اللي يطلب صوره زوج من زوجته…!!!
وقاحه وسخافه وقله ادب وسماجه وتفاهه وغباء ….
هؤلاء لايمثلون الشعب السعودي…
يمثلنا البنت اللي ساتره نفسها
والرجال اللي ماتدري رجولته بيده والابيد زوجته
ولا السخيفين اللي يطلبون امور تافهه
خالد[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 5 دقائق
مالة عليك وعلى الذين خلفوك وعلى زوجك معك سامجه انتي ومن نزل اخبارك في الصحف