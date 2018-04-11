بالصور..شرطة الجوف تضبط وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

تمكنت شرطة الجوف من ضبط مجموعة من الوافدين المخالفين يعملون بأحد الورش بالصناعية القديمة ،وقامت قوة الضبط الميداني مع مفتشي مكتب العمل، أمس الثلاثاء، بتفتيش الموقع وضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل.

وفي اليوم ذاته تم تنفيذ حملة تفتيش على الأنشطة المقصور العمل فيها على المواطنين بمدينة سكاكا بقوة مكونة من قوة الضبط الميداني ،وقوة المهمات والواجبات الخاصة ،ومفتشي مكتب العمل وضبط مجموعة من المخالفين.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة إقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .