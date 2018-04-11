” تنمية وادي فاطمة ” تنظم ندوة توعوية بطرق العناية بالفم والأسنان

نايف السالم(صدى):

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان أقام مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ” القسم النسائي ” ندوة صحيه توعوية بطرق العناية بصحة الفم والأسنان يوم الثلاثاء الموافق 24 رجب لعام1439هـ.

واستهدفت الندوة توعية السيدات بطرق العناية بصحة الفم والأسنان والوصول إلى أفضل بيئة صحية وأسنان سليمة ، وتوضيح أساليب العناية بالأسنان وطريقة تنظيفها بطرق صحيحة.

قدمت الندوة الدكتورة أبرار أحمد خياط ،وإخصائية الأسنان وعود علي الودعاني من خلال عرض مرئي ومحاور مختلفة منها : التعرف على أنواع تسوس الأسنان، والتهاب اللثة ،وكيفية المحافظة على الصحة العامة للفم والأسنان ،وعرض النتائج المترتبة على عدم الحرص على نظافتهم والتعرف على الأطعمة المفيدة التي تساعد على الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وأبدى الحضور تفاعلا كبيراً خلال الندوة والذي بلغ عددهن 50 سيدة وفي نهاية اللقاء تم شكر الدكتورة والاخصائية وتقديم شهادة شكر وتقدير وهدية رمزيه لهما .