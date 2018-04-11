الأمير الفيصل: ” تثاءب العرب..واستيقظ الشغب “

علي القحطاني (صدى):

جسد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الواقع العربي، وما يعانيه من ظروف وأحداث، في قصيدة جديدة.

وذكر الفيصل في قصيدته الواقع الذي يعيشه العرب، ومعاناته مع الإرهاب والخيانات والتشتت في تلك الفترة الحالية.

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي:

تثاءب العرب… واستيقظ الشغب

وتداعت الأغراب… واستفحل الإرهاب

وتوارت الأمانة… واستعرت الخيانة

وتوحش الزمان… واستسلم الإنسان

وعالم… لامتلاك الدنيا.. يسابق الزمان

وعرب… تحاول الاحتفاظ بوطن

هناك إبهار… وهنا غبار

ليل هنا… وهناك نهار

تشتت الفكر… وتاهت الأبصار

وقتل العرب… وهدمت الديار

وهجر الرجال… والنساء والصغار

ولأجل ماذا… كل هذا؟

لتحل فرس وروم وعار

وتعم فوضى ودمار وتكون القدس خيار

ثم قيل… إنه الواقع العربي

أيها الواقع العربي… أفق كفاك سباتاً وكفانا انتظار

ولن نقبل بعد اليوم اعتذار فما زال لنا عقل وفكر وكفاح ومسار.