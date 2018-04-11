سيدة تضرم النيران في سيارة زوجها الخائن

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة أمريكية، على تحطيم سيارة زوجها وإشعال النيران فيها، انتقاما منه لقيامه بخيانتها.

وهجمت السيدة على السيارة لتحطمها أولا، حيث حاولت في البداية كسر نوافذ السيارة بضربها مرارًا وتكرارًا وبكامل قوتها بواسطة صخرة ضخمة، لكن يبدوا أن النوافذ واقية من الرصاص وبالتالي مقاومة للضربات.

لكنها لم تستسلم، و تمكنت في النهاية من الحصول على الانتقام،بعدما أشعلت فيها النيران.