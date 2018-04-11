سيدة تضرم النيران في سيارة زوجها الخائن
أقدمت سيدة أمريكية، على تحطيم سيارة زوجها وإشعال النيران فيها، انتقاما منه لقيامه بخيانتها.
وهجمت السيدة على السيارة لتحطمها أولا، حيث حاولت في البداية كسر نوافذ السيارة بضربها مرارًا وتكرارًا وبكامل قوتها بواسطة صخرة ضخمة، لكن يبدوا أن النوافذ واقية من الرصاص وبالتالي مقاومة للضربات.
لكنها لم تستسلم، و تمكنت في النهاية من الحصول على الانتقام،بعدما أشعلت فيها النيران.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا أخت محرومة ..
من منا لا يعشق المطر .. كلنا عاشقون ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45444 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهبوله ,,
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف ماهي بزوجة
شكلها وحش ترامبية
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3223 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضرم النار في قلبها واضرمتها في سيارته-