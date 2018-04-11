بالفيديو..شريهان تثير الجدل برقصها في أعياد الربيع
ظهرت الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان، في مقطع فيديو متداول خلال احتفالها بأعياد الربيع.
وأدت شريهان رقصات استعراضية ، بحضور عدد من الفنانين والفنانات زملائها، ومن بينهم السيناريست تامر حبيب، والممثل عمرو يوسف وزوجته كنده علوش.
كما حضر الاحتفال المخرج هادي الباجوري، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء والمقربين.
الجدير بالذكر أن الفنانة شريهان تواصل عملها غلى المشروع الاستعراضي ” كوكو شانيل ” ،ولم تعلن عن أية تفاصيل أو موعد العرض حتى الآن.
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