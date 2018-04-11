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عضو بالشورى يتساءل: ” لماذا يصاب الطلاب بالجرب وليس الأسر “

عضو بالشورى يتساءل: ” لماذا يصاب الطلاب بالجرب وليس الأسر “
علي العنزي(صدى):

أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيعلي ،تعجبه من انتشار مرض الجرب بهذه السرعة في المدارس، متساءلا عن سبب انتشار المرض وإصابة الطلاب خاصة دون باقي أفراد المجتمع والأسر.

وأشار عضو الشورى إلى أن الانتشار بهذه السرعة للمرض بين الطلاب في عدة مدارس بمناطق مختلفة في المملكة يضع أمامنا علامة استفهام، بحسب عكاظ.

وطالب بضرورة التقصي والتأكد من حقيقة المرض، معربا عن قلقه ما إذا كان مرضا جديدا، مشيرا إلى أن الجرب مرض معروف للجميع وأحيانا يصيب رعاة الإبل.

 


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