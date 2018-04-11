الجرب يصل إلى مدرسة ابتدائية بالدمام

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن تسجيل حالة اشتباه إصابة بمرض الجرب لطالب بمدرسة ابتدائية بالدمام.

وأكد الباحص أنه تم اتخاذ الإجراء المناسب في وقتها، وتم التواصل مع مركز الرعاية الصحية التابع للحي للكشف على الطلاب المخالطين له وتم تعقيم الفصل بالكامل، بحسب المدينة.

وأشار إلى وجود خطا مباشرا وتعاونا كبيرا بين التعليم والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية سواء في جانب الطب الوقائي من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية أو الإعلام الصحي في إيراد المعلومة وإعلانها دون التأخر في بثها صحيحة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالحالات المعدية.

وشدد على أن الإدارة تتعامل مع هذا الحدث بجدية عالية وبحرص شديد تحقيقا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.