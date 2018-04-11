بالصور..أمطار غزيرة تغرق مكة..والدفاع المدني يحذر المواطنين

حسين العلي(صدى):

شهدت مكة المكرمة هطول أمطار بكميات غزيرة غمرت الشوارع وأدت لنزول شلالات مياه من أحد الجبال.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف ،أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبقت خطة الطوارئ والامطار المعدة مسبقا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا.

وتم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تمت مباشرة مجموعة من الاحتجازات بداخل تجمعات لمياه الأمطار في بعض الأحياء كذلك تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياة والابتعاد عن الاجسام المتحركة والغير ثابته ،عند هبوب الرياح راجين السلامة للجميع.