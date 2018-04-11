الصحة توضح الفرق بين ” الجرب ” و ” الزكام “

عادل الحربي (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مرض الجرب لا يأخذ فترة طويلة في علاجه/ مؤكدًا أنه يعتبر مثل الزكام ، فهما مرضان خفيفان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفرق بين المرضين، أن الزكام يشفى من تلقاء نفسه بعد أيام، لكن الجرب يحتاج إلى علاج للقضاء على الجرثومة المسببة للمرض.

وأشار إلى أن مرض الجرب بسيط وموجود في كل دول العالم ولايسبب أي مضاعفات أو وفيات، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالغت في تناول الموضوع.