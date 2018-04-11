تفاصيل زيارة عائلة المعتقل السعودي ” الدوسري ” في محبسه للمرة الأولى

علي القحطاني (صدى):

استطاعت عائلة المعتقل بالولايات المتحدة خالد الدوسري، والمتهم في قضية متعلقة بالإرهاب، زيارته في محبسه بمدينة هيوستن لأول مرة منذ اعتقاله.

وأوضح شقيق المعتقل أنهم لم يتمكنوا من لقائه وجها لوجه، لكن تواصلوا معه من خلال الهاتف.

وأكد محمد الدوسري شقيق خالد في لقاءه ببرنامج ” مالم تر ” ، أن أخيه معروف بالطيبة وأنه شخص اجتماعي لم يكن أبدًا هجوميا مع الآخرين، فيما أفاد أيضًا أصدقاؤه في السكن بأمريكا أنه خجول ومهتم بدراسته فقط.

ذكر أن المعتقل كان مبتعثًا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه الجديد أنه بريء من هذه التهم الموجهة ضده.