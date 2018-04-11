تحذيرات من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

دمشق(صدى):

حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية ” يوروكونترول ” شركات الطيران، في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وأوضحت المنظمة أنه من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز ،أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني: ” ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا”. ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل ” مستشهدة بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

يذكر أن الولايات المتحدة اشتبكت مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بينما تدرس واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة للقوات الحكومية السورية بشان ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع.