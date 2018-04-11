بالفيديو والصور مدرسة أنس بن مالك الابتدائية تدشن اللغة الإنجليزيه بفقرات الإذاعة المدرسية

سلطان الزهراني(صدى):

في مبادرة فريدة من نوعها قامت مدرسة أنس بن مالك الإبتدائية بغرب الرياض بتدشين اللغة الإنجليزية ضمن فقرات الإذاعة المدرسية الصباحية وذلك ليوم الثلاثاء الموافق 1439/7/24 .

حيث وجدت هذه المادة صدى واسع لدى طلاب المدرسة، وبعد الإنتهاء إحتفى قائد المدرسة الاستاذ هزاع بن علي هزاع العامري بأبنائه الطلاب وهنأهم على تميزهم.

وقام بتوجيه الشكر لمعلم مادة اللغة الإنجليزية الاستاذ بندر الغامدي لتميزه وتفانيه بترسيخ هذه المادة لدى الطلاب

سائلآ المولى للجميع بالتوفيق والنجاح المستمر.