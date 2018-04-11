إنقاذ طفل من الموت المحقق بسبب ” مشاية جيم “

متابعات (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ سيدة لطفل من الموت المحقق، بعدما علقت يده أسفل ” مشاية الجيم ” ” التريد ميل “.

وظهر الطفل بينما كان يلعب بالكرة بالقرب من تلك السيدة، التى تمارس رياضة الجري على ” المشاية “.

وانزلقت الكرة أسفل ” المشاية “، الأمر الذي دفع الطفل لسحبها بذراعه، ولكن العكس حدث حيث جذبته الآلة، ولولا انتباه تلك السيدة لكان في عداد الأموات.