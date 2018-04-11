إنقاذ طفل من الموت المحقق بسبب ” مشاية جيم “
أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ سيدة لطفل من الموت المحقق، بعدما علقت يده أسفل ” مشاية الجيم ” ” التريد ميل “.
وظهر الطفل بينما كان يلعب بالكرة بالقرب من تلك السيدة، التى تمارس رياضة الجري على ” المشاية “.
وانزلقت الكرة أسفل ” المشاية “، الأمر الذي دفع الطفل لسحبها بذراعه، ولكن العكس حدث حيث جذبته الآلة، ولولا انتباه تلك السيدة لكان في عداد الأموات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28459 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو مات كان أحسن له🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26981 ] نشر منذ 1 ساعة
الساتر الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45441 ] نشر منذ 36 دقيقة
جيده ..