عشرينية تقتل زوجها بسبب ظروف المعيشة

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على طعن زوجها بسكين إثر مشادة كلامية بينهما، بسبب الظروف المعيشية ، أردته قتيلا غارقًا في بركة من الدماء.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من المستشفى التي نقل إليها القتيل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، يفيد بأن فلاحا أصيب بجرح نافذ في الصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البلوري للقلب وتوفي عقب وصوله.

وأوضحت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوجته 21 سنة، ربة منزل، بسبب الظروف المعيشية تطورت إلى مشاجرة بينهما، قامت على إثرها المتهمة بالتعدي عليه بسكين، ما أدي إلى وفاته.