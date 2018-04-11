بالفيديو..إيطالي يصف مشاعره بعد صلاته في المسجد النبوي لأول مرة

نايف السالم(صدى):

أعرب شاب إيطالي عن مشاعره بعد صلاته بالمسجد النبوي الشريف، قائلا : ” الحمد لله والمنة، نلت شرف عظيم هذا اليوم بالصلاة بالروضة الشريفة، هذا المكان الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا إنسان عادي ” .

ووجه الشاب الإيطالي ويدعى محمد لقمان ميركوري، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الذي كان سببًا – بعد الله – في مجيئه إلى السعودية، وإدراك هذا الفضل لأول مرة في عمره.

وقال : ” لا يستطيع لساني وصف ما يكنه قلبي من فرح لوجودي بهذا المكان، وأشكر الله، ثم أشكر من كان سببًا في زيارتي للمملكة، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على الخدمات المتميزة منذ لحظة وصولنا لأراضيها، والحفاوة الكبيرة التي واجهونا بها “.

وتواجد ” ميركوري ” بمكة المكرمة ضمن ضيوف المجموعة الثانية عشرة للعمرة والزيارة من برنامج الملك سلمان للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية حاليا.