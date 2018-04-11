أسماء 14 من قيادات الحوثي لقوا مصرعهم في مواجهات بمأرب

فهمى محمد(صدى):

أسفرت مواجهات قوات الشرعية اليمنية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب مع مليشيا الحوثي الإرهابية عن مصرع 14 قيادي على مجار اليومين الماضيين.

ومن الأسماء التي تم التأكد من مصرعها في جبهة صرواح : ” محمد حسن شقمان الشريف مشرف مجموعات المليشيات في مطار صرواح، القيادي عبد الملك محمد المؤيد، النقيب محمد عبده الراشدي، أحمد علي الكبسي، زياد علي الزايدي ، أحسن محمد، عاصم أمين، محمد يحيى مرجز، وأخيه لادن يحيى مرجز، عارف محمد الأكوع، زكريا عبدالرحمن الديلمي، يحيى عبدالقادر الشريف، عماد علي المراحضي، أحمد عبدالله المتوكل.