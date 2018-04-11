تركي آل الشيخ يوجه بإحالة بعض قضايا النصر السابقة إلى الرقابة والتحقيق

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإحالة بعض قضايا نادي النصر السابقة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

جاء ذلك بعدما رفع سعود آل سويلم بعد استلام مهامه كرئيس لنادي النصر من أمور مالية غير واضحة وقضايا عالقة قد تتسبب في عقوبات على النادي، خطابا بالأمر لتركي آل الشيخ بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه القضايا، وإحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق.

ووعد سعود آل سويلم جماهير النصر بأنه سأبذل كل ما يتطلبه الأمر، لتجنيب النادي من أي عقوبات.