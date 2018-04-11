مقتطف رائع من كلمة الأديب سعيد الكملي في مجلس نائب أمير عسير

ابها (صدى):

ألقى الأديب المغربي سعيد الكملي، خلال مجلس الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير ، حديث استطاع من خلاله اجتذاب الحاضرين.

ويعتبر سعيد الكملي علامة عظيم ومتحدث جذاب وممتع في طريقة استطراداته وربطه للأحداث، فهو ملم بالعلوم الدينية والتاريخية والأدب والشعر.

وألف الشيخ سعيد الكملي عدة كتب أبرزها : كتاب الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية، وكتاب جني الثمرات من نظم الورقات ، وكتاب النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل.