تفاصيل اتفاقية تطوير ” العلا ” مع فرنسا

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية، حيث تضمن البرنامج وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية لتطوير وتنمية المحافظة وتوظيف إمكانتها الطبيعية والتراثية سياحياً، حيث تعمل الهيئة مع العديد من الشركاء والمؤسسات والجامعات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنها ستنفذ برنامج المسح الأثري والتراثي بالشراكة مع جامعات متميزة من المملكة المتحدة وأستراليا.

ولفتت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى أن الشراكة السعودية الفرنسية تأسست بناءًا على التزام الدولتين الراسخ بحماية الإرث العالمي والنهوض به، حيث يدرك البلدان أهمية الثقافة والتراث ودورهما في تطوير السياحة الدولية وتعزيزها، ويملكان طموحاً متبادلاً لدعم جهود تحقيق السياحة المستدامة. وهذا يتفق مع جهود الهيئة الملكية للعمل دائماً بشراكة مع كافة بيوت الخبرة حول العالم.

وأشارت إلى أن الشراكة شملت توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج كامبوس فرانس الرائد عالمياً لدعم برامج الابتعاث في محافظة العلا لفرنسا ومذكرة تفاهم أخرى لتطوير معرض متنقل ينطلق في ربيع 2019 من باريس مع المعهد العربي بفرنسا.

وأكدت أن فرنسا شريكاً مميزاً لنجاحاتها الكبيرة في مجالات السياحة والضيافة وحفظ التراث والآثار وفي مجالات الفنون، وهناك العديد من الخبرات التي يمكن نقلها وتبادلها مع المجتمع في محافظة العلا.