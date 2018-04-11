ولي العهد: نستطيع اجتياح صنعاء غدًا وتسوية الصراع في أسبوع

حمودى العنزى(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – إن المملكة حريصة كل الحرص على أرواح المدنيين في اليمن، وأنه باستطاعة قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف اجتياح صنعاء بريًا غدًا، وتسوية الصراع في أسبوع واحد، و” لكن حقنًا لدماء المدنيين لم يتم ذلك “.

وأجاب ولي العهد، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سؤال صحفي بخصوص وقوع جرائم حرب في اليمن: “بخصوص اليمن وجرائم الحرب، أي عمليات عسكرية تحدث في العالم في كل تاريخ، من قِبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو السعودية، وغيرها من العمليات، بلا شك تحدث أخطاء، والسؤال المهم هل هذا الشيء كان متعمدًا أم لا؟ هل هذا الشيء كان بقصد أم بغير قصد؟.. هنا تكمن جريمة الحرب “.

وتابع سموه : ” دائمًا نعمل مع أصدقائنا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا؛ لمساعدتنا في تطوير آليات التخطيط، وآليات الاشتباك؛ لكي نضمن عدم وقوع ضحايا مدنيين بأي شكل من الأشكال “.