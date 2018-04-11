البكر مستشاراً لوزير الاتصالات وعضوا بمجلس مؤسسة البريد

حمودى العنزى(صدى):

أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، قراراً بتعيين حمد البكر مستشاراً لوزير الاتصالات وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

كان البكر يشغل منصب مدير عام الشركة الوطنية للتوزيع المعنية بتوزيع الصحف الورقية والخدمات البريدية منذ 2014، ويمتلك خبرة طويلة تخدم مسيرته الوظيفية القادمة مستشارا لوزير الاتصالات وعضواً في مؤسسة البريد، إذ تدرج في مناصب عدة بمؤسسة البريد السعودي إلى أن شغل مدير عام البريد الممتاز وغيرها من المناصب الأخرى المهمة، فيما قاد شركة التوزيع الوطنية للاستحواذعلى ” الشركة السعودية للتوزيع ” التي كانت تتبع للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

ويأتي تعيين البكر في المنصبين ضمن تحركات وزير الاتصالات الهادفة لتحويل البريد السعودي إلى شركة لوجستية متطورة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

ويبذل السواحة جهوداً كبيرة في سبيل تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام، خصوصاً البريد، في ظل دعم القيادة الرشيدة لكافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار الرؤية التي تهدف لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والذهاب بالسعودية بعيداً من الناحية الاقتصادية.