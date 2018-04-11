بالفيديو..قوافل سيارات وطوابير من الهدايا جهازعروس الشيخ حمدان بن مبارك

أبوظبي(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداولة جهاز العروس الذي قدمه الشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان، سليل الأسرة الحاكمة في الإمارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعروسه ابنة الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان.

وأوضحت المقاطع كمية الهدايا المقدمة للعروس وهي عبارة عن سرب من السيارات ،وعربات الخيول متجهًا إلى منزل كريمة الشيخ سعيد، ترافقه باصات تحمل محتويات الزهاب الذي اصطف عشرات الأشخاص لتقديمه لأهل العروس.

وشاركت فرقة موسيقية في تقديم معزوفات بالمناسبة، تعالت على وقع تقديم حاملي الهدايا، التي تكون في مثل هذا الحدث ثمينة، وتتضمن مجوهرات وعطورًا وساعات وأواني بخور وغيرها من الأشياء القيمة التي تمثل حاجيات العروس، ومن المتعارف أن الزهاب يسبق عقد القران بيوم أو اثنين، حيث يعتبر وصوله إلى بيت العروس إيذانًا بقرب حفل الزفاف.