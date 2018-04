بالفيديو..قوافل سيارات وطوابير من الهدايا جهازعروس الشيخ حمدان بن مبارك

زهاب آل نهيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات ابارك للشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة زفاف على كريمة سمو الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان دامت ديار آل نهيان عامرة بالأفراح والمسرات

A post shared by خــــــالــــــد الــــخـــوري (@khouri1000) on Apr 10, 2018 at 3:02am PDT