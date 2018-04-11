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بالفيديو..مبالغة محلل اقتصادي في التحدث بالإنجليزية تثير السخرية

بالفيديو..مبالغة محلل اقتصادي في التحدث بالإنجليزية تثير السخرية
علي القحطاني (صدى):

ظهر محلل اقتصادي في لقاء بقناة ” العربية ” مستخدما في حواره اللغة الأنجليزية والعربية معا في تحليله للموقف الاقتصادي الحالي.

وأثار الأمر سخرية عدد كبير من المغردين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” بسبب الأخطاء اللغوية الكثيرة التي وقع فيها المحلل أثناء الإجابة على أسئلة المذيع.

وعلق أح المغردون قائلا: ” المُفلس هو من يلجأ إلى لغة غير لغته لعله يشغل المتابعين عن معلومات ضحلة يملكها لوكان واثق من معلوماته الاقتصادية مابربر بانجليزية “.


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