بالفيديو..مبالغة محلل اقتصادي في التحدث بالإنجليزية تثير السخرية

علي القحطاني (صدى):

ظهر محلل اقتصادي في لقاء بقناة ” العربية ” مستخدما في حواره اللغة الأنجليزية والعربية معا في تحليله للموقف الاقتصادي الحالي.

وأثار الأمر سخرية عدد كبير من المغردين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” بسبب الأخطاء اللغوية الكثيرة التي وقع فيها المحلل أثناء الإجابة على أسئلة المذيع.

وعلق أح المغردون قائلا: ” المُفلس هو من يلجأ إلى لغة غير لغته لعله يشغل المتابعين عن معلومات ضحلة يملكها لوكان واثق من معلوماته الاقتصادية مابربر بانجليزية “.