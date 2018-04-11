بالفيديو..مبالغة محلل اقتصادي في التحدث بالإنجليزية تثير السخرية
ظهر محلل اقتصادي في لقاء بقناة ” العربية ” مستخدما في حواره اللغة الأنجليزية والعربية معا في تحليله للموقف الاقتصادي الحالي.
وأثار الأمر سخرية عدد كبير من المغردين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” بسبب الأخطاء اللغوية الكثيرة التي وقع فيها المحلل أثناء الإجابة على أسئلة المذيع.
وعلق أح المغردون قائلا: ” المُفلس هو من يلجأ إلى لغة غير لغته لعله يشغل المتابعين عن معلومات ضحلة يملكها لوكان واثق من معلوماته الاقتصادية مابربر بانجليزية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28453 ] نشر منذ 53 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
يو أسبيك أنجلش؟
يس🤗
العب يله🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣