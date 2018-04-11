بالفيديو.. طالبات يمنيات ينتفضن أمام الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طالبات مدرسة المنار الأساسية والثانوية، في منطقة وادي أحمد، ببني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، وهن يرددن في وجه الميليشيا الإيرانية ” لا حوثي بعد اليوم ” ، بعد أن طلبت منهن مديرة المدرسة، ومعها ابنة أحد مشرفي الميليشيا، ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.

وبحسب شهود عيان، فإن الطالبات، قمن بتنظيم مظاهرة داخل المدرسة لرفض تحويلها إلى ثكنة طائفية، من قبل الإدارة، وإلزامها الطالبات بترديد الشعارات وإحياء الفعاليات الحوثية.

وقالوا إ ن الطالبات احتشدن تنديدا بما تقوم به مديرة المدرسة، من أعمال تخالف القيم التعليمية والتربوية، الأمر الذي دفعها للاحتماء في الأطقم المسلحة للميليشيا التي أحضرتها لتفريق مظاهرة الطالبات، مشيرين إلى إطلاق الميليشيا الرصاص الحي لتفريق وملاحقة الطالبات اللواتي استمررن في ترديد شعار ” لاحوثي بعد اليوم ” .