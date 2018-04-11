بالفيديو.. طائرات جديدة مجهزة لامتصاص ضربات البرق أثناء التحليق

حمود العنزي (صدى):

قال مدير المركز الدولي للنقل الجوي في جامعة MIT ” المرموقة، البروفيسور ” جون هانسمان ” ، أن طائرات النقل المدنية مصممة ومجهزة لامتصاص ضربات البرق أثناء التحليق، وهذا بالتأكيد ما يفسر ندرة تضرر الطائرات المسافرة عبر عاصفة برقية.

ويذكر أن آخر حادثة لتحطم طائرة بفعل البرق، كانت عام 1967، وذلك عندما استهدفت الضربة خزان الوقود بشكل مباشر، مما تسبب بانفجاره الفوري. ومنذ ذلك الحين، عنيت شركات التصنيع بتطوير تقنيات متطورة لمنع تكرار الحادثة الخطيرة.