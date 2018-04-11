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بالفيديو.. السيول تداهم المحلات التجارية بجوار الحرم المكي

بالفيديو.. السيول تداهم المحلات التجارية بجوار الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

تشهد منطقة مكة المكرمة، هطول امطار غزيرة ما ادى الى مداهمة مياه الامطار والسيول للمحلات التجارية الت بجوار الحرم المكي.

وأظهر مقطع فيديو وثق بواسطة جوال أحد المواطنين، السيول وهي تغمر المحلات التجارية وعدد من المواطنين، وعلق مواطن قائلًا : ” ها هي أمطار كثيفة جدًا ” .

وأوضح مدني مكة المكرمة، أن اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني بالمحافظة تابعت اعمالها اليوم لمواجهة حالات الطوارئ في وقت ارتفعت نسبة المياه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أنحاء المنطقة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يكون في عونهم ويعوضهم كل خير

لا خوف عليهم وهم بجوار أقدس بقاع الأرض

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