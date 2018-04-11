بالفيديو.. مواطن يحول الأشجار التي أمام منزله إلى مظلة

نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مواطن يستغل الاشجار التي أمام منزله ليحولها إلى مظلة يستظل بها عن الشمس بطريقة إبداعية جميلة.

واستغل المواطن الأشجار أمام منهزله ليحولها إلى مظلة تحميه من حرارة الشمس.