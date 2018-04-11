  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مواطن يحول الأشجار التي أمام منزله إلى مظلة

بالفيديو.. مواطن يحول الأشجار التي أمام منزله إلى مظلة

بالفيديو.. مواطن يحول الأشجار التي أمام منزله إلى مظلة
نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مواطن يستغل الاشجار التي أمام منزله ليحولها إلى مظلة يستظل بها عن الشمس بطريقة إبداعية جميلة.

واستغل المواطن الأشجار أمام منهزله ليحولها إلى مظلة تحميه من حرارة الشمس.

 

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1618 ] نشر منذ 20 دقيقة

م شاء الله فكره حلوه وممتازه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *