بالفيديو.. مواطن يحول الأشجار التي أمام منزله إلى مظلة
أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مواطن يستغل الاشجار التي أمام منزله ليحولها إلى مظلة يستظل بها عن الشمس بطريقة إبداعية جميلة.
واستغل المواطن الأشجار أمام منهزله ليحولها إلى مظلة تحميه من حرارة الشمس.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8379 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماشاء الله😎☺
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9637 ] نشر منذ 27 دقيقة
مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــتاز .👍.
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1618 ] نشر منذ 20 دقيقة
م شاء الله فكره حلوه وممتازه.