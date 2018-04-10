بالصور.. شعبة سجن المجمعة تفتتح معرضا لأعمال النزلاء

سعيد العجل(صدى):

افتتحت شعبة سجن محافظة المجمعة معرضاً لأعمال النزلاء يشتمل على مجموعة من الأعمال الحرفية والرسومات الفنية ، يمتد لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 27/7/1439هـ والذي أقيم بصالة البهو الرئيسة في مدينة المجمعة الرياضية. حيث يشتمل المعرض على مجموعة من أعمال النزلاء اليدوية من فنونٍ حرفية ورسوماتٍ فنية. ويأتي هذا المعرض على هامش الحفل الذي أقامته شعبة السجن مساء اليوم في مقر المدينة الرياضة بمناسبة اختتام بعض الأنشطة والبرامج الإصلاحية التي تقدمها لنزلائها وحضيت هذه المناسبة برعاية محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل وحضور مساعد مدير عام سجون المملكة لشؤون العمليات اللواء مشعل بن فالح السبيعي ومدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت.

حيث تضمن الحفل الخطابي مجموعة فقرات متنوعة اشتملت على عرض مسرحي بعنوان: “رسالة الى المجتمع” نفذها مجموعة من طلاب المدارس ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين إدارة التعليم بالمحافظة، وشعبة السجن .

الجدير بالذكر، أن المعرض يحتوي على مجموعة من معالم المملكة الدينية والتاريخية ، وكذلك المعالم التاريخية لمحافظة المجمعة والمراكز التابعة لها

كما اشتمل الحفل على عروض مرئية توضح البعد الإصلاحي لما يقدم للنزلاء من أنشطة وبرامج تأهيلية وإصلاحية .

من جانبة أكد سعادة مساعد مدير عام السجون لشؤون العمليات اللواء / مشعل بن فالح السبيعي أن مثل هذه المناسبات والمعارض تعتبر قنوات فاعلة للوصول إلى المجتمع وتعريفه بالجهود المبذولة في سبيل تأهيل نزلاء السجون وإشراكهم في العملية الإصلاحية، من خلال تقبلهم للنزلاء المفرج عنهم حيث أنهم جزء لايتجزء من نسيج المجتمع وإصلاحهم يعود بشكل كبير على الأمن المجتمعي كما أضاف أن رسالة السجون لا تقتصر على تنفيذ العقوبة بل تمتد إلى ماهو أبعد من ذلك بتأهيل وإصلاح النزلاء وتهيئتهم للخروج إلى المجتمع أعضاء فاعلين من خلال البرامج الهادفة المقدمة لهم . ومن جانبه شكر مدير السجون بمنطقة الرياض العميد / علي بن محمد آل قوت سمو محافظ المجمعة على حضوره وتشريفه الحفل معتبراً ذلك تتويجاً لجهود منسوبي شعبة السجن ولفتتة تحفيزية لهم لبذل المزيد في المجال الإصلاحي الممنهج ، ولتحقيق مايصبو إليه الجميع من أهداف منشودة.

وأكد العميد آل قوت أن سجون منطقة الرياض بمختلف إداراتها تعمل وفق خطط استراتيجية في رعاية وتأهيل وإصلاح نزلائها مشدداً أن العملية الإصلاحية تعتبر ركيزة أساسية في عملهم اليومي. ممتناً للتوجيهات الحكيمة والكريمة التي يتلقاها بصفة مستمرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

وفي ختام تصريحه أثنى العميد آل قوت على فريق العمل المشارك في تنظيم الحفل والمعرض ودورهم بتعريف المجتمع على مايقدم داخل الإصلاحيات من برامج نوعية وهادفة للنزلاء وكذلك التعريف بأهم مبادرات المديرية العامة للسجون من خلال استخدام بعض الوسائل وكان آخرها المبادرة التي أطلقها مدير عام السجون اللواء / محمد بن علي الأسمري وتسمى ( ثقة ) والهدف من هذه المبادرة خلق الثقة بين المؤسسة السجنية والنزيل. حيث نستهدف فيها النزلاء ممن تبقى من محكومياتهم ستة أشهر فأقل بمجموعة من البرامج التي ترسم الأبعاد الحقيقية لهذه المبادرة .

من جانبه أوضح مدير شعبة سجن محافظة المجمعة العقيد / بنيان بن محمد العمر أن شعبة السجن تسعى الى توفير كل مايخدم العملية الإصلاحية من خلال إعداد حزمة من البرامج والأنشطة بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة في سبيل تأهيل وإصلاح النزلاء وتهيأتهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً ليعودوا للمجتمع أعضاءً صالحين.

وفي ختام الحفل قدم راعي المناسبة سمو محافظ المجمعة الدروع والهدايا التذكارية للجهات المشاركة مع شعبة السجن في تقديم ودعم البرامج الإصلاحية .