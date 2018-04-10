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التحقيق في واقعة وصف هندي بالإرهابي لذعره من بعوض بالطائرة

التحقيق في واقعة وصف هندي بالإرهابي لذعره من بعوض بالطائرة
نيودلهي(صدى):

فتحت الحكومة الهندية ، اليوم الثلاثاء ، باب التحقيق في واقعة إنزال راكب من على متن رحلة محلية بعدما أعرب عن مخاوفه واشتكى من وجود بعوض داخل الطائرة .

وأوضحت شركة ” إندييجو ” أكبر شركة طيران هندية ، إنه تم إنزال الجراح ساوراب راي من فوق الطائرة يوم الإثنين بسبب سلوكه المنفلت واستخدامه لكلمة ” خطف ” .

فيما أشار ” راي ” في وسائل إعلامية ، إلى أن الطاقم أمسك بياقته وجره خارج الطائرة التي كان من المقرر مغادرتها مدينة لكنو شمال البلاد في طريقها إلى الجنوب في بانجالوري .

ولفت إلى أن الطائرة كانت مليئة بالبعوض ، وعندما أثير ذعره ومخاوفه منها ، وصفوه بـ ” الإرهابي ” وقاموا بتهديده ومعاملته بقسوة .


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