ليفربول يهزم مانشستر سيتي في الدوري الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .

وبالرغم من تألق السيتي في الشوط الأول ، حينما افتتح جابرييل خيسوس تسديد الأهداف في شباك الليفر خلال الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، إلا أن الأخير تمكن من استعادة لياقته خلال الشوط الثاني .

وسدد هدف التعادل الأول لليفربول محمد صلاح ، خلال الدقيقة الـ 56 من الشوط الثاني ، ليلحقه روبرتو فيرمينو بهدف الفوز في الدقيقة الـ 77 .