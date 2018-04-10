ليفربول يهزم مانشستر سيتي في الدوري الأوروبي
تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .
وبالرغم من تألق السيتي في الشوط الأول ، حينما افتتح جابرييل خيسوس تسديد الأهداف في شباك الليفر خلال الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، إلا أن الأخير تمكن من استعادة لياقته خلال الشوط الثاني .
وسدد هدف التعادل الأول لليفربول محمد صلاح ، خلال الدقيقة الـ 56 من الشوط الثاني ، ليلحقه روبرتو فيرمينو بهدف الفوز في الدقيقة الـ 77 .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروووك
نهى[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
مو صلاااااااح
خلود[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ه اللاعب