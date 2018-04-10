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ليفربول يهزم مانشستر سيتي في الدوري الأوروبي

ليفربول يهزم مانشستر سيتي في الدوري الأوروبي
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .

وبالرغم من تألق السيتي في الشوط الأول ، حينما افتتح جابرييل خيسوس تسديد الأهداف في شباك الليفر خلال الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، إلا أن الأخير تمكن من استعادة لياقته خلال الشوط الثاني .

وسدد هدف التعادل الأول لليفربول محمد صلاح ، خلال الدقيقة الـ 56 من الشوط الثاني ، ليلحقه روبرتو فيرمينو بهدف الفوز في الدقيقة الـ 77 .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة

مبروووك

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة

مو صلاااااااح

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز ه اللاعب

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