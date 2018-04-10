بلدية الأفلاج توضح حقيقة فيديو ” خزان الصرف الصحي “

عادل الحربي(صدى):

كشفت بلدية الأفلاج، عن حقيقة مقطع فيديو توقّع من خلاله مواطن قام بتوثيق المقطع أن أحد العمالة التابع لأحد محطات تحلية المياه الخاصة يقوم بسحب المياه من خزان الصرف الصحي من مسجد شمال المحافظة وتعبئته داخل صهريج ” دينا ” تابعة لتك المحطة.

وقالت بلدية الأفلاج إنه تم البحث عن ” الدينا ” التي ظهرت في المقطع وتم ورصدها في أحد أحياء المحافظة فاستدعي سائقها للبلدية بعد ظهر اليوم وحجزت داخل البلدية للتأكد من المقطع المتداول وثبت أن ما ذكر غير صحيح حيث كان وقتها يعبئ خزان برادة ماء فوق سطح دورة مياه المسجد.