تحويل الرحلات القادمة من الرياض إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت إمارة مكة، عن تحويل الرحلات القادمة من الرياض والدمام والقاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : المسافرين الكرام نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة فقد تم تحويل الرحلات القادمة من الرياضوالدمام والقاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة.