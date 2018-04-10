ولي العهد: لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938

نايف السالم(صدى):

حذر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية.

وقال ولي العهد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إننا لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية.

وجاءت إشارة ولي العهد إلى هذا التاريخ الخاص بمعاهدة ميونخ في 30 سبتمبر 1938م بين ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا.

وفي هذه المعاهدة وافقت القوى العظمى على إشباع أطماع الزعيم النازي أدولف هتلر التوسعية في أوروبا، حيث ربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين هذه المعاهدة وبين التساهل العالمي مع الأطماع الإيرانية.

وجاءت رسالة ولي العهد ملخصها أنه لا يجب إشباع أطماع إيران في المنطقة على حساب العالم وأمنه.