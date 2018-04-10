هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض

علي القحطاني(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، مساء اليوم الثلاثاء ، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الرياض .

وأشار الإنذار المبكر إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق رماح والثمامة والأجزاء الشرقية من المنطقة ، حيث تبدأ الساعة في تمام الحادية عشر من مساء اليوم وتنتهي في تمام الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء .