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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض
علي القحطاني(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، مساء اليوم الثلاثاء ، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الرياض .

وأشار الإنذار المبكر إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق رماح والثمامة والأجزاء الشرقية من المنطقة ، حيث تبدأ الساعة في تمام الحادية عشر من مساء اليوم وتنتهي في تمام الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله امطار خير

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل المطر خير

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