هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، مساء اليوم الثلاثاء ، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الرياض .
وأشار الإنذار المبكر إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق رماح والثمامة والأجزاء الشرقية من المنطقة ، حيث تبدأ الساعة في تمام الحادية عشر من مساء اليوم وتنتهي في تمام الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء .
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
فهد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله امطار خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل المطر خير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26974 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله والشكر لله على نعمه. اليوم جناء.خير الله يجعلها امطار خير وبركه